Тернопіль для ЗСУ: сотня ударних FPV дронів зміцнює оборону десантників

Сто ударних FPV дронів отримала 25-та окрема повітрянодесантна бригада від Тернопільської громади.

Безпілотні літальні апарати стануть надійними помічниками для військовослужбовців під час виконання бойових завдань. Кожен такий дрон обладнаний спеціальною системою керування та має потужні технічні характеристики.

“FPV дрони - це важлива складова технічного оснащення наших військових. Безпілотники дають змогу ефективно виконувати поставлені завдання та зберігати життя особового складу,” - зазначив міський голова Сергій Надал.

Передані безпілотники пройшли необхідне технічне тестування та готові до використання у бойових умовах. Військовослужбовці 25-ї бригади пройшли відповідний курс навчання з керування FPV дронами. Технічні фахівці провели детальний інструктаж щодо особливостей експлуатації та обслуговування безпілотних апаратів.

Нові FPV дрони значно посилять технічні можливості підрозділу. Безпілотники дозволяють вести повітряну розвідку та коригування вогню на значній відстані. Військовослужбовці отримали також необхідні запасні частини та витратні матеріали для обслуговування техніки.