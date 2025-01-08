Лікарю-анестезіологу обрали запобіжний захід після смерті дитини під час операції

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Лікарю-анестезіологу дитячого відділення одного з медичних закладів області обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, а також відсторонено від посади.

На початку серпня 2023 року батьки однорічного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога-хірурга. У дитини виявили множинний карієс і призначили операцію під загальним наркозом, яка відбулася в листопаді.
Через півтори години після початку операції у хлопчика почав падати тиск, і його перевезли до реанімаційного відділення. Проте дитину не вдалося вивести з наркозу, і того ж вечора лікарі зафіксували смерть хлопчика. Судово-медична експертиза встановила, що причина смерті — гостра легенево-серцева недостатність.
Анестезіологу висунули підозру за частиною 2 статті 140 (неналежне виконання медичних обов'язків, що призвело до тяжких наслідків для малолітнього) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.

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