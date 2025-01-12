Трагедія у багатоповерхівці: пожежа забрала життя однієї людини, чотирьох врятовано

11 січня о 22:04 у Тернополі сталася пожежа в квартирі на першому поверсі багатоквартирного будинку.

Вогонь охопив площу близько 20 квадратних метрів. Через сильне задимлення мешканці верхніх поверхів опинилися в небезпеці.

Рятувальники швидко відреагували: уже о 22:58 пожежу вдалося локалізувати. За допомогою спеціального обладнання врятували чотирьох мешканців, які через густий дим не могли самостійно покинути свої квартири.

На жаль, уникнути трагічних наслідків не вдалося. У квартирі, де виникла пожежа, було знайдено тіло людини, ймовірно, власниці житла. Причини загибелі та обставини пожежі з’ясовуються.

Для ліквідації вогню залучили два відділення пожежно-рятувальної служби. Остаточно пожежу ліквідували о 23:09, але роботи з розчищення території та видалення диму тривали ще кілька годин. Роботу рятувальників ускладнювали захаращеність квартири та значна кількість сміття.