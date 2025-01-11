Вічна пам’ять Герою України – Антонійчуку Ярославу Олеговичу

FB IMG 1736588134018

Війна, яка триває на нашій землі, знову забрала у нас відданого захисника. На фронті, захищаючи кожного з нас, загинув Герой України – Антонійчук Ярослав Олегович. 

"На жаль, маємо болючу втрату. На війні, мужньо захищаючи український народ від окупантів, загинув Антонійчук Ярослав Олегович.  
Він віддав своє життя за свободу нашої землі 9 січня, виконуючи бойове завдання на Донеччині.
Глибоко співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя. Вічна та світла пам’ять", - висловив свої співчуття міський голова Сергій Надал.

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

ПОЛІТИЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
Керівник проєкту - Сергій Олещук
Адреса: Бульвар Шевченка, 23, м. Тернопіль
+380636572949 chasopys.te.ua@gmail.com

Меню