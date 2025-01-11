Вічна пам’ять Герою України – Антонійчуку Ярославу Олеговичу

Війна, яка триває на нашій землі, знову забрала у нас відданого захисника. На фронті, захищаючи кожного з нас, загинув Герой України – Антонійчук Ярослав Олегович.

"На жаль, маємо болючу втрату. На війні, мужньо захищаючи український народ від окупантів, загинув Антонійчук Ярослав Олегович.

Він віддав своє життя за свободу нашої землі 9 січня, виконуючи бойове завдання на Донеччині.

Глибоко співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя. Вічна та світла пам’ять", - висловив свої співчуття міський голова Сергій Надал.