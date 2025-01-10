Жительку Тернопільського району судитимуть за незаконне переправлення чоловіків за кордон

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Жителька Тернопільського району може отримати до семи років позбавлення волі за організацію незаконного перетину державного кордону чотирма особами.

Правоохоронці Тернопільщини завершили розслідування справи 28-річної мешканки одного із сіл району. Її обвинувачують у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України.
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Слідство встановило, що наприкінці 2022 – на початку 2023 року жінка, маючи доступ до документів та печатки однієї з громадських організацій, готувала листи-обґрунтування від імені цієї ГО. У цих листах зазначалися причини, чому чоловікам призовного віку нібито дозволяли перетинати державний кордон. Під виглядом водіїв гуманітарної допомоги вони виїжджали за межі України, але жоден із них не повернувся. Усього обвинувачена допомогла чотирьом чоловікам незаконно залишити країну.
Санкції статті, за якою висунуті звинувачення, передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років. Крім того, обвинувачена може втратити право обіймати певні посади або займатися визначеними видами діяльності строком до трьох років.

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