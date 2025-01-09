На Тернопільщині автомобіль збив пенсіонера: триває слідство

На Тернопільщині під колесами автомобіля постраждав пенсіонер.

Про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілим повідомив житель Києва. За його словами, у Монастириськах він на власному автомобілі збив чоловіка.

Подія сталася 8 січня близько 17:00. На місце виїхали працівники Бучацького відділення поліції. За попередньою інформацією, водій Audi Q3 не встиг загальмувати та здійснив наїзд на чоловіка, який перебував на проїжджій частині поза межами пішохідного переходу.

Постраждалий, пенсіонер 1962 року народження, був госпіталізований. У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Наразі триває слідство.