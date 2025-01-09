Казкова Резиденція на Театральному Майдані

Тернополян та гостей міста запрошують разом із дітьми відвідати Казкову Резиденцію на Театральному майдані. На вас чекають цікаві майстер-класи, наповнені атмосферою творчості та святкового настрою.

Розклад майстер-класів:

П'ятниця, 10 січня

14:00 – 18:00 — майстер-клас із розпису дерев'яних іграшок на ялинку. Створіть унікальну прикрасу для свого дому чи подарунок для близьких.

Субота, 11 січня

12:00 – 14:30 — декорування медово-імбирних пряників від «Країна НЯМ».

14:30 – 17:00 — розпис гіпсових кашпо. Унікальний декор для вашої оселі, створений власноруч.

Неділя, 12 січня

12:00 – 14:30 — розпис гіпсових фігур.

14:30 – 17:00 — виготовлення свічок із «Магією Меду».

Санта Клаус чекає на вас у Казковій Резиденції:

П'ятниця: з 14:00 до 18:00 год.

Субота та неділя: з 12:00 до 18:00 год.

Для отримання додаткової інформації телефонуйте: +38 (098) 0 520 720.

Приходьте на майстер-класи, зустрічайтеся зі святковими персонажами та насолоджуйтеся чарівною атмосферою. Подаруйте собі й своїм дітям незабутні моменти у Казковій Резиденції.