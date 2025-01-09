На Тернопільщині син зізнався у вбивстві матері: поліція проводить розслідування

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На Тернопільщині поліцейські затримали 41-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві власної матері. Він сам повідомив про злочин, зателефонувавши 8 січня о 9:20 до Підволочиського відділення поліції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. У будинку правоохоронці виявили тіло 74-річної жінки зі слідами насильницької смерті. Її син, який перебував поруч, зізнався, що вночі задушив матір, однак не зміг пояснити мотиви свого вчинку. За попередніми даними, причиною смерті стала механічна асфіксія.

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Чоловіка затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголосили підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За такий злочин передбачене покарання до 15 років ув’язнення. Розслідування перебуває під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

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