На Теребовлянщині п'яний водій потрапив у ДТП

12 лютого близько 7 ранку неподалік Теребовлі сталася дорожньо-транспортна пригода. 41-річний житель Золотниківської громади, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням та з'їхав з дороги, врізавшись у дерево.

Перевірка показала, що рівень алкоголю в його крові становив 1,4 проміле. Внаслідок аварії водій CITROEN Berlingo та його пасажир отримали травми, однак від госпіталізації відмовилися.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Наразі вирішується питання про притягнення водія до відповідальності за статтями 124 та 130 КУпАП. Триває перевірка.