На війні загинув воїн родом з Тернопільщини – Василь Долинський

Суспільство Близько 2-х тисяч квартир для переселенців планують збудувати на Тернопільщині На Тернопільщині планують збудувати близько 2-х тисяч квартир для внутрішньо переміщених осіб. Для цього у... Більше ...

Суспільство У Тернополі шахрай взяв завдаток за оренду неіснуючої квартири У шахрайську пастку потрапив 40-річний чоловік, який хотів винайняти житло для своєї сім’ї у Тернополі. Як... Більше ...

Суспільство У Тернополі розшукують зниклу 15-річну дівчину Поліцейські Тернополя розшукують 15-річну Гецько Анну Василівну. 29 квітня близько 20:30 неповнолітня вийшла з... Більше ...

Суспільство У Тернопільській області лабораторно підтверджено ще 10 нових випадків інфікування COVID-19 Станом на 1 травня у Тернопільській області лабораторно підтверджено 148 947 випадків інфікування COVID-19. На... Більше ...

Суспільство Водія таксі з наркотиками затримали в Тернополі Під час несення служби тернопільські поліцейські помітили водія таксі, який поводився підозріло. У чоловіка... Більше ...

Суспільство На центральному ринку Тернополя на жінку наїхав бус У Тернополі на території центрального ринку, що на вулиці Шептицького під колеса мікроавтобуса потрапила... Більше ...

Суспільство Тернопільщина попрощалась з Героєм Любомиром Ваверчаком Уродженець села Карашинці, що на Тернопільщині Любомир Ваверчак воював на передовій та мужньо захищав рідну... Більше ...

Суспільство Цієї ночі тернопільські патрульні спіймали трьох п'яних водіїв Тернопільські патрульні за одну нічну зміну склали 3 протоколи на водіїв, які керували транспортними... Більше ...

Суспільство На Тернопільщині зафіксовано ще 13 хворих на коронавірус Станом на 30 квітня у Тернопільській області лабораторно підтверджено 148 937 випадків інфікування COVID-19. На... Більше ...