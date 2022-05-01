На війні загинув воїн родом з Тернопільщини – Василь Долинський

2ddded73982e4449926b4d7a2915aa20 MНа війні загинув 37-річний військовий, уродженець Тернопільщини - Василь Долинський.

Про смерть військового повідомляє сайт «Тернополяни».

«R.I.P Слава Герою! Василь Петрович Долинський. 6.01.1985-18.04.2022. Василь загинув від рук ворога у Попасній 18.04.2022. На війні боровся разом з двоюрідним братом і загинув на його очах. Його дідусь, бабуся, тато і мама це лемки, які проживали в селі Гутисько, на Бережанщині. Син Олі і Петра Долинського. Внук Ганни Долинської, з дому Шалайда. Згодом батьки Василя переїхали до Немирова, на Львівщину», - у мережі Фейсбук пише користувачка Ольга Бенч.

Світла пам'ять та співчуття рідним та близьким Героя!

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