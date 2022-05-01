Близько 2-х тисяч квартир для переселенців планують збудувати на Тернопільщині

На Тернопільщині планують збудувати близько 2-х тисяч квартир для внутрішньо переміщених осіб.

Для цього у спеціальному державному фонді будівництва житла для нашої області передбачено 2,4 мільярда гривень. Про це у Телеграмі повідомляє голова Тернопільської ОДА (ОВА) Володимир Труш.

Квартири знаходитимуться на балансі військової адміністрації.

У них поселятимуть людей, які через напад росії вимушено покинули свої домівки.

Коли громадяни повернуться додому і потреба у таких помешканнях зникне, ці квартири передаватимуть учасникам бойових дій та медикам, які знаходяться на квартирних чергах.