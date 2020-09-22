Урядовці кришують контрабанду ліків від COVID19, натомість звинувачують місцеве самоврядування у збільшенні хворих

Брак фінансування з державного бюджету, недосконалі протоколи лікування і відсутність легальних ліків — збільшують ризики для українців

Допоки урядовці вправляються у публічних дебатах, намагаючись перекласти вину за збільшення кількості хворих на Covid19 на місцеві органи влади та “несвідомих українців”, захворюваністю невпинно зростає. І головна причина — це непрофесійність та некомпетентність урядових чиновників, а іноді і злочинний саботаж.

Тестування гальмується на рівні області. Київ банально не дає гроші.

У Тернополі єдиним місцем, де можна проводити тестування за методом ПЛР, є Тернопільський обласний лабораторний центр. Однак людям доводиться чекати від 3 до 10 діб на отримання результату. Увесь цей час людина може продовжувати ходити на роботу та публічні місця, не знаючи про хворобу. Бо лабораторний центр не справляється з великою кількістю зразків. Причина банальна — брак коштів на необхідні реактиви. Ці «ЗАХИЩЕНІ» статті фінансування мають надходити з Києва. Однак кошти з “ковідного фонду” з легкої руки уряду пішли “на великі дороги”.

Недосконалі протоколи лікування. Хворого відпускають з лікарні.

На сьогодні, якщо людина перехворіла і у неї немає видимих симптомів, її можуть виписувати і закривати лікарняний без проведення тесту. Однак, як свідчить практика країн, що мають успішний досвід боротьби з Covid19, людина, що не має явних ознак хвороби може бути джерелом інфекції. Тож, згідно затвердженого урядом протоколу, людину, потенційного хворого, можуть випустити без тесту, тим самим збільшуючи кількість хворих.

Бюрократії та корупція на шляху ліків.

Рекомендовані ліки від Covid19 можна отримати лише контрабандою. МОЗ рекомендував цілу низку ефективних препаратів, які допомагають полегшити перебіг Covid19. Ці препарати протестовані у багатьох країнах світу таких, як Японія, США, Німеччина, Швейцарія, - однак легально вони недоступні для українців, бо “не пройшли реєстрацію в Україні”. Отримати такі рекомендовані препарати можна лише нелегально, через контрабандні канали. Лікарні просто не мають права їх купляти за бюджетні кошти. Відтак — ціна одного уколу, здатного врятувати життя, може злетіти і до 60 тис грн. Тож через урядову бюрократію і корумпованість чиновників в Києві, українців з важкими формами позбавляють права на життя.

Досі не вирішена проблема доплат лікарям. Обласна інфекційна лікарня існує лише у промовах обласних чиновників

В окремих регіонах таких, як Тернопіль, доплата лікарям відбувається з місцевого бюджету. Обіцяних урядом “державних коштів” ніхто не бачив. У більшості регіонів України лікарі не мають жодних доплат. Фактично працює та частина медичної системи, яку забезпечує місто і місцеве самоврядування. Натомість, наприклад, обласна інфекційна лікарня в Тернополі так і не запрацювала, як повноцінний центр лікування хворих на Covid19. Працює вона виключно у промовах обласних чиновників.

Підсумовуючи, можна переконливо стверджувати, що головною причиною поширення хвороби і тяжких наслідків є непродумані та непрофесійні дії уряду, представники якого частіше ходять на ток-шоу, ніж вивчають успішний досвід сусідів і дбають українських пацієнтів. Тому не дивно, що віп-чиновники воліють лікуватися за кордоном, де чиновник служить народу, а не навпаки.