Як не потрібно допомагати ЗСУ

Тернополянин хотів допомогти ЗСУ, а насправді допоміг заробити шахраю. Схема «Друг просить кошти» вкотре спрацювала. У месенджер чоловіку надійшло повідомлення від знайомого. Чоловік просив кошти на лікування військовим в госпіталі. Потерпілий погодився допомогти, бо знав, що чоловік дійсно перебуває на передовій. Він відправив 10 тисяч гривень на невідомий рахунок.

Однак, як з’ясувалося, згодом, профіль знайомого «позичили» шахраї і активно збирали псевдопомогу. За фактом шахрайства слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу. Нагадуємо: якщо у соцмережі ви отримали таке повідомлення, не поспішайте, а переконайтеся, чи справді вашому товаришу потрібна фінансова допомога. Варто зателефонувати друзям чи їх рідним, аби уточнити всі обставини. Також напишіть спільним друзям у соцмережах і запитайте, чи не отримували вони подібних повідомлень від людини, яка просить у вас фінансову допомогу.