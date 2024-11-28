Аварія на Тернопільщині забрала життя однієї людини, двоє в лікарні

На Тернопільщині сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої одна людина загинула, а двох із травмами різного ступеня тяжкості доправили до лікарні.

Аварія сталася 28 листопада поблизу села Нижчі Луб’янки на дорозі Тернопіль–Ланівці. За попередньою інформацією, водій вантажівки КамАЗ виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з легковим автомобілем ВАЗ-21099. Унаслідок зіткнення пасажирка легковика, 1958 року народження, загинула на місці. Водія та ще одного пасажира госпіталізували.

На місці трагедії працювали слідчі, рятувальники та екстрені служби. Працівники ДСНС деблокували постраждалих із понівеченого автомобіля.

Наразі тривають слідчі дії. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.