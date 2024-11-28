Жорстоке вбивство подружжя у Тернополі

У Тернополі на вулиці Дівочій сталося жорстоке вбивство подружжя. Їхні тіла з ознаками насильницької смерті у власному будинку виявила сестра загиблої.

Поліцейські спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД оперативно встановили й затримали ймовірного зловмисника. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Тривожне повідомлення про подію надійшло до поліції 26 листопада о 8:30 ранку. На місце негайно виїхали слідчо-оперативна група, криміналісти, судмедексперти та фахівці відділу кримінального аналізу.

За попередньою інформацією, заявниця, сестра загиблої, вирішила перевірити, чи все гаразд, оскільки донька подружжя не змогла додзвонитися до батьків. Зайшовши до будинку, жінка побачила тіла загиблих та невідомого чоловіка. Зловмисник напав на неї й поранив ножем, однак потерпілій вдалося вирватися, покликати на допомогу та врятуватися. Її було госпіталізовано.

Поліцейські негайно розпочали оперативні заходи: опитували сусідів, перевіряли транспортні засоби, що могли проїжджати повз місце злочину, та ретельно обстежували територію.

27 листопада, завдяки професійній роботі оперативників і бійців КОРД, було затримано підозрюваного. Ним виявився раніше судимий за тяжкі злочини 37-річний тернополянин. Під час обшуку у нього вилучили ніж, який може бути знаряддям злочину, гроші в різній валюті, мобільні телефони загиблих і навіть гранату.

Слідчі вже оголосили зловмиснику підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема, умисне вбивство двох осіб, замах на вбивство для приховування злочину та інші. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. Поліція встановила, що нападник був знайомий із загиблим. Маючи на меті наживу, він проник до їхнього помешкання, де жорстоко розправився з подружжям.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.