У центрі Тернополя з`явиться новий сучасний дитячий майданчик

Вже до кінця поточного року у центральній частині міста між будинками за адресою вулиця Шпитальна, 19- вулиця Стрімка, 5- вулиця Князя Василя-Костянтина Острозького, 45 на місці старого, облаштованого ще в 90-х роках минулого століття, має з`явитися новий сучасний мультифункціональний спортивний дитячий майданчик.

Рішення про його встановлення було прийняте на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради, враховуючи численні звернення мешканців, які хвилювалися, що ділянку в майбутньому можуть використати за іншим призначенням. Виконання робіт доручено провести ТОВ «Проф-Тер Буд», а виготовлення дитячого ігрового та спортивного обладнання візьме на себе ТОВ "Happy park", яке є сертифікованим виробником у даній галузі. Загальна вартість проекту, на який не буде витрачено жодної гривні з міського бюджету, понад один мільйон гривень.Що ж до самого майданчика, то він буде займати площу 400 квадратних метрів (територія 20 на 20 метрів), де передбачено облаштування трьох зон:

простір для найменших дітей 1-5 років з дитячим ігровим комплексом, гойдалками та пісочницею;

простір для дітей віком 3-12 років з влаштуванням піраміди, гойдалок та каруселі;

спортивний комплекс для дорослих воркаут.

По периметру майданчика заплановано влаштувати лавочки та урни для сміття, а біля входу – місця для велосипедів та самокатів. Поверхня всієї території буде застелена штучною травою. При виборі конструкцій підрядником були враховані всі критерії, які дозволяють безпечно експлуатувати дитячий майданчик, підібрані сучасні якісні матеріали та використані новітні технології виготовлення і монтажу. Представники ТОВ «Проф-Тер Буд» обіцяють завершити всі роботи до кінця року і гарантують, що новий дитячий спортивний майданчик стане улюбленим місцем розваг та відпочинку для дітей та молоді. Джерело: Тернопільські події