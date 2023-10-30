Біля Чорткова загинув чоловік

У селі Кам'янки Підволочиської територіальної громади не розминулися два автомобілі. При виїзді слідчо-оперативної групи з'ясувалося, що водій "Daewoo Lanos" під час маневру обгону виїхав на смугу зустрічного руху, не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем марки "ВАЗ 2106".

Після цього "Daewoo" відкинуло на електроопору. До лікарні з травмами доправили 13- річного пасажира "Daewoo Lanos". Одна людина загинула, а четверо з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості потрапили до лікарні - наслідки аварії на Чортківщині. На автодорозі Монастириська-Бучач-Чортків-Скала Подільська водій автомобіля «Infiniti FX35» виїхав на смугу руху зустрічного руху та врізався у «Peugeot 406». Кермувальник «Peugeot 406» від отриманих травм помер на місці події. Пасажира з його авто, а також водія та трьох пасажирів з іншого транспортного засобу з переломами та травмами доправили до лікарні. Серед потерпілих - чотирирічна дівчинка. Водія «Infiniti FX35» затримали відповідно до статті 208 КПК. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Обидва факти внесені в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ. Триває слідство.