У Тернополі судитимуть вбивцю

Слідчі Головного управління Нацполіції Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт щодо 58-річного жителя Тернополя, який позбавив життя свого дядька. Подія трапилася у травні 2023 року.

У ході досудового розслідування було встановлено, що між чоловіками виник конфлікт в результаті якого племінник кілька разів руками та ногами вдарив свого дядька в різні частини тіла. Травми виявилися несумісними з життям. Свідком інциденту став сусід потерпілого, який викликав на місце події поліцію та швидку. Медики констатували смерть пенсіонера, а його родича працівники поліції затримали відповідно до статті 208 КПК. 58-річному тернополянину оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство). На даний час досудове розслідування завершено. За вчинене підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Відділ комунікації поліції Тернопільської області житель тернополя постане перед судом за вбивство родича