У гаражному кооперативі виявили гранату

hranataУ ході відпрацювання населеного пункту правоохоронці отримали інформацію про те, що житель села Мушкатівка має вибухонебезпечний предмет. Працівники кримінальної поліції піймали порушника на території одного з гаражних кооперативів.
Під час поверхневого обшуку у кишені виявили предмет, схожий на гранату "Ф -1", та запал, який знаходився окремо. Чоловік зізнався, що небезпечний предмет належить йому, але де взяв не каже. Гранату слідчі вилучили та направили на експертизу. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до частини 1 статті 263 ККУ. Триває слідство.

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