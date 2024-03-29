Переправляли чоловіків за кордон: на Чернівеччині затримано поліціантів із Тернополя

За роки жорстокої війни багато хто з тих, хто добровільно вирушив на фронт, були поранені або загинули. У міру того як війна затягується, дедалі менше й менше охочих йти на фронт. Небажання деяких військовозобов’язаних йти на фронт у поєднанні з традиційною корупцією та “дикою мобілізацією” у військових комісаріатах призвело до того, що деякі посадові особи намагаються поліпшити своє фінансове становище, “вирішуючи проблему” ухилення від мобілізації.

14 березня 2024 року, близько 20:00 години, старший уповноважений відділу по боротьбі з організованими групами з ознаками корупції УСР в Тернопільській області ДСР НП України капітан Шевчук Назар, та його тезка капітан Назар Свинарчук, зустрілися у м. Тернополі із двома чоловіками (батьком та сином) 24 і 46 років. Чоловіки чекали оперативників у заздалегідь домовленому місці, де надалі батько та син сіли до салону автомобіля марки «Toyota Camry» (н.з. НО5777НО), за кермом якого перебував Шевчук Назар. Після чого всі разом поїхали до Чернівецької області.

15 березня 2024 року, близько 6:00 ранку, автомобіль, у якому перебували офіцери УСР і двоє їх пасажирів, прибули до села Тереблече Чернівецького району Чернівецької області, де розташований КПП-Парубне (прикордонний пункт, пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Румунією). Працівники Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Шевчук та Свинарчук надали двом чоловікам(батьку та сину) відповідні поради та інструкції. В інструкціях йшлося про те, як чоловіки повинні поводитися, коли прикордонники перевірятимуть законні підстави для виїзду з України. Згідно з інструкцією, чоловіки мали представитися водіями вантажівок та надати прикордонникам відповідний папірець із зазначенням назви та реєстраційного номеру транспортного засобу.

Давши вказівки своїм підопічним, Н. Шевчук та Н. Свинарчук припаркували свій автомобіль на заправці WOG у с. Теребрече і стали чекати на повідомлення про те, що батько та син успішно перетнули державний кордон України. Після успішного перетину кордону батько і син повинні були заплатити тернопільським поліцейським по 5 000 доларів США. Однак не все пішло за планом Шевчука та Свинарчука. Транспортний засіб, описаний у записці прикордонникам, вже перетнув кордон під керуванням інших водіїв. Для з’ясування обставин інциденту прикордонники викликали слідчо-оперативну групу відділення поліції №4 (м. Герца) Чернівецького районного управління поліції. Всіх фігурантів було затримано.

15 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про кримінальне правопорушення № 12024262020001202 та розпочате досудове розслідування за ч.-3 ст.-332 КК України. 16 березня 2024 року капітану поліції Назару Шевчуку було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.-3 ст.-332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). 16 березня 2024 року Герцаївський районний суд Чернівецької області обрав Н. Шевчуку альтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 500 000 гривень. Доля співобвинуваченого капітана поліції Назара Свинарчука та його позиція у кримінальній справі досі невідома, але ходять чутки, що це питання “вирішене”.

Інцидент за участю оперативників УСР Шевчука та Свинарчука стався в робочий час поліцейських.. Як наслідок, їхній керівник, підполковник поліції Віталій Грузинський, повинен був знати про місцезнаходження своїх підлеглих офіцерів Шевчука та Свинарчука. Після затримання тернопільських оперативників в Чернівецькій області, начальник ДСР УСР НП Укаїни в Тернопільської області Микола Рак відправив керівника затриманих Віталія Грузинського у відпустку, щоб не допустити проведення перевірок у відділенні поліції та навколо нього.

Нагадаємо, що підрозділ УСР Нацполіції області почав діяти 9 жовтня 2019 року. Про те, як “спеціалісти” підрозділу слідкують за дотриманням закону на рівні місцевих громад, органів державної влади тощо, тернополяни вже могли пересвідчитись на прикладі відомих скандалів за участю одіозних осіб даного підрозділу. У 2021 році погорів на отриманні хабара заступник начальника Тернопільського УСР підполковник К, а в його одіозного начальника під час обшуку в робочому кабінеті виявлено 90 тисяч доларів. Окремо варто згадати багаторічне розслідування одного з так званих «спеціалістів» УСР Василя Жука. Цей оперативник роками «документував» діяльність злочинної групи, яка виготовляла небезпечні психотропні речовини PVP та амфетамін. які, як з’ясувалося у 2023 року, щомісяця продаються на мільйони гривень, причому це виробництво наркотиків організовував особисто Василь Жук.

Водночас досі жоден співробітник УСР не був засуджений до тюремного ув’язнення за кримінальні злочини. Декого з них столичне начальство звільнило, а інших перевело на інші, вигідніші посади. Приказка – ” Ворон ворону ока не виклює, а й виклює, та не витягне”. Прислів’я каже про те, що погані люди легко розуміють один одного з півслова, і намагаються не зраджувати і дотримуватися загальні інтереси.