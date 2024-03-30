Більше мільйона гривень надійшло до місцевих бюджетів Тернопільщини за місця для паркування транспортних засобів

Упродовж двох місяців цього року до місцевих бюджетів Тернопільської області від платників надійшло понад 1 млн грн збору за місця для паркування транспортних засобів. Це на 47,4 тис. грн більше порівняно з січнем-лютим 2023 року .

Зокрема, фізичні особи – платники податків сплатили за перші два місяці 2024 року 589,7 тис. грн збору за місця для паркування, а юридичні особи – 413,9 тис. гривень. Нагадуємо, що платник збору за місця для паркування транспортних засобів, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки.