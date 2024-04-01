Сорок п'ять тисяч гривень - борг жителя Чортківського району перед двома кредитними спілками. Чоловік звернувся за допомогою до працівників поліції, оскільки жодних кредитів не відкривав, грошей не знімав й ніде не зазначав свої особисті дані.

Потерпілий повідомив, що сповіщення про відкриття кредитів та зняття готівки надійшло у приватний кабінет "ДІЇ". Оскільки він жодних грошей не знімав, то запідозрив, що його даними скористалися шахраї. Чоловік розповів, що кілька років тому дійсно брав швидкі кредити на двох сервісних ресурсах. Проте після того, як їх виплатив, він знищив свою SIM-картку. Кіберполіцейські, які розслідують справу припускають, що даний номер перевипустили і його отримала інша людина. Правоохоронці вже встановили, на який саме банк надійшли кошти. Наразі з'ясовують, хто та як оформив на ім'я потерпілого кредити. Вирішується питання про внесення даного факту відповідно до статті 190 Кримінального кодексу.