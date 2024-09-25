Тернопіль для ЗСУ: Надал про нову зброю проти ворожих «шахідів»

Цього разу Тернопільська міська рада оголосила про закупівлю двох відстежувальних комплексів SpaceRay МТ2000. Міський голова Сергій Надал розповів про значення цієї техніки для наших воїнів.

“Ці комплекси - не просто обладнання, а потужна зброя проти ворожих безпілотників”, - зазначив Сергій Надал. “SpaceRay MT2000 надасть нашим захисникам можливість ефективно виявляти та знищувати різні типи БПЛА, включаючи небезпечні «шахіди». Це значно підвищить безпеку наших військових та цивільного населення”.

Міський голова підкреслив, що SpaceRay - це передовий виробник зенітних та пошукових прожекторів, спеціально розроблених для потреб протиповітряної оборони ЗСУ. “Ми обрали найкраще обладнання для наших захисників. Ці високоякісні пристрої допоможуть мобільним групам швидко реагувати на повітряні загрози”, - додав він.

Тернопільська громада активно підтримує ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення. Жителі міста та області регулярно долучаються до різноманітних ініціатив допомоги армії, а місцеві підприємства часто переорієнтовують виробництво на потреби фронту.

“Кожен внесок важливий у нашій спільній боротьбі”, - наголосив Сергій Надал. “Ми вдячні усім тернополянам, підприємцям та підприємствам, які своєчасно сплачують податки. Саме завдяки вам ми можемо забезпечувати наших воїнів найнеобхіднішим обладнанням”.

Закупівля SpaceRay MT2000 - це продовження системної роботи Тернопільської міської ради з підтримки ЗСУ. Раніше на фронт вже відправляли різноманітну техніку: від автомобілів до дронів та комп’ютерного обладнання.

“Ми робимо все можливе, щоб наші військові мали найкращі засоби для захисту України. Кожна одиниця переданої техніки - це крок до нашої перемоги”, - підсумував міський голова.

Довідка

Хронологія підтримки ЗСУ від Тернопільської міської ради за останній місяць:

Нещодавно: передано комп’ютерну техніку для сил спеціальних операцій

- 17 вересня: передано 50 безпілотних літальних апаратів «Т8-01»

- 17 вересня: передано вантажівку Volvo для бійців Територіальної оборони

- 16 вересня: передано 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro для 42-ї окремої механізованої бригади

- 13 вересня: передано 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro для військової частини

- 11 вересня: передано позашляховик для нацгвардійців

- 5 вересня: передано 40 FPV-дронів для спецпідрозділу поліції

- 4 вересня: прийнято рішення про передачу 162 квадрокоптерів для військових та поліції

- 2 вересня: передано ще один позашляховик на фронт

SEO: Сергій Надал, Тернопіль для ЗСУ, SpaceRay MT2000, відстежувальні комплекси, боротьба з дронами, підтримка армії, протиповітряна оборона, Тернопільська міська рада