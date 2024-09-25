Підприємець з Тернополя переправляв чоловіків за кордон

Під виглядом водіїв організатор незаконної схеми переправив за кордон 13 військовозобов'язаних.

Підприємцю-перевізнику загрожує до семи років позбавлення волі.

Злочинні дії фігуранта припинили співробітники відділу міграційної поліції, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з Державною прикордонною службою України під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 40-річний мешканець Тернополя під час дії воєнного стану зареєструвався як підприємець і отримав ліцензію на міжнародні перевезення. Він шукав охочих виїхати за кордон, працевлаштовував їх водіями та за винагороду вносив дані про них до інформаційної бази.

За цією схемою незаконно виїхали з України 13 чоловіків, які підлягали призову на військову службу під час мобілізації.

На підставі зібраних доказів підприємцю-перевізнику повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. За скоєне обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до семи років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.