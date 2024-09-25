Керівника держустанови, котрий вимагав гроші за виготовлення медичних довідок, судитимуть

Керівник держустанови, котрий вимагав 10 500 гривень за виготовлення медичних довідок, постане перед судом: слідчі поліції завершили досудове розслідування.

Незаконну діяльність викрили слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області спільно з працівниками СБУ у момент отримання фігурантом другої частини неправомірної вигоди у розмірі 7500 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що обвинувачений отримував гроші від спортсменів за виготовлення медичних документів, які мали слугувати допуском до тренувань та змагань без реального проходження оглядів. Вартість одного документа становила 500 гривень.

Посадовець пообіцяв тренеру вчасно підготувати довідки для всієї команди, за що попросив 10 500 гривень. Тренер сплатив 3000 гривень авансу, а решту приніс, коли прийшов забирати документи. Поліцейські затримали фігуранта після отримання ним другої частини неправомірної вигоди у розмірі 7500 гривень.

Працівники поліції скерували обвинувальний акт до суду. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.