Тернополян запрошують взяти участь у базовому тренінгу програми «Молодіжний працівник»

Міністерство молоді та спорту України спільно з Всеукраїнським молодіжним центром та за підтримки Програми розвитку ООН в Україні продовжує реалізовувати навчальну програму «Молодіжний працівник».

Базовий тренінг відбудеться у Тернополі з 5 по 7 листопада, та є першим навчальним рівнем програми «Молодіжний працівник».

Участь у заході можуть брати представники Тернопільської міської територіальної громади:

лідери та активісти громадських та благодійних організацій, які працюють з молоддю;

публічні службовці, відповідальні за реалізацію молодіжної політики на місцевому та регіональному рівні;

працівники молодіжних центрів та просторів, інших організацій, залучених до роботи з молоддю незалежно від форми власності.



Програма тренінгу:

Програма тренінгу: модуль 1. Молодіжна політика;

модуль 2. Молодіжна робота і вивчення потреб молодих людей;

модуль 3. Компетентності фахівців.

Під час тренінгу учасники зможуть обмінятися досвідом та знайти партнерів для реалізації спільних проектів в молодіжній сфері.

Реєстрація за посиланням.



Після завершення тренінгу учасники отримають свідоцтво встановленого зразка про проходження Базового тренінгу Програми «Молодіжний працівник».



Кінцевий термін подання заявок – 30 жовтня 2024 року.



Відібрані учасники будуть повідомлені 1 листопада 2024 року в індивідуальному порядку.

Контактна особа: Ониськів Інна Василівна ( тел. 0352 52 56 95, електорнна пошта Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Детальна інформація про Програму на сайті