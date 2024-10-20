Тернополян запрошують взяти участь у базовому тренінгу програми «Молодіжний працівник»

Міністерство молоді та спорту України спільно з Всеукраїнським молодіжним центром та за підтримки Програми розвитку ООН в Україні продовжує реалізовувати навчальну програму «Молодіжний працівник».
Базовий тренінг відбудеться у Тернополі з 5 по 7 листопада, та є першим навчальним рівнем програми «Молодіжний працівник».
Участь у заході можуть брати представники Тернопільської міської територіальної громади:
- лідери та активісти громадських та благодійних організацій, які працюють з молоддю;
- публічні службовці, відповідальні за реалізацію молодіжної політики на місцевому та регіональному рівні;
- працівники молодіжних центрів та просторів, інших організацій, залучених до роботи з молоддю незалежно від форми власності.
Програма тренінгу:
- модуль 1. Молодіжна політика;
- модуль 2. Молодіжна робота і вивчення потреб молодих людей;
- модуль 3. Компетентності фахівців.
Під час тренінгу учасники зможуть обмінятися досвідом та знайти партнерів для реалізації спільних проектів в молодіжній сфері.
Реєстрація за посиланням.
Після завершення тренінгу учасники отримають свідоцтво встановленого зразка про проходження Базового тренінгу Програми «Молодіжний працівник».
Кінцевий термін подання заявок – 30 жовтня 2024 року.
Відібрані учасники будуть повідомлені 1 листопада 2024 року в індивідуальному порядку.
Контактна особа: Ониськів Інна Василівна ( тел. 0352 52 56 95, електорнна пошта Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)
Детальна інформація про Програму на сайті