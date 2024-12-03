У Заліщиках авто збило 12-річного хлопчика на пішохідному переході

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2 грудня близько 9:00 ранку до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в місті Заліщики.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Hyundai Tucson, мешканець Чернівецької області, на нерегульованому пішохідному переході збив 12-річного хлопчика. Постраждалого доставили до лікарні, де йому надали медичну допомогу. Після огляду лікарів дитину відпустили додому.
Водій, за попередніми даними, був тверезий. Для остаточного підтвердження в нього взяли зразки крові на перевірку вмісту алкоголю.
Наразі триває розслідування.

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