На Тернопільщині відкрили справу через знущання над дикими кабанами

На Тернопільщині поліцейські розслідують випадок жорстокого поводження з дикими тваринами.

У соціальних мережах з'явилося відео, на якому група осіб переслідує стадо диких кабанів сільськогосподарською технікою посеред поля.

Працівники поліції №2 міста Зборів уже відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 248 Кримінального кодексу України — незаконне полювання, вчинене групою осіб за попередньою змовою або із застосуванням транспортних засобів.

Правоохоронці встановили, що інцидент стався 20 жовтня на території Зборівського району. Також ідентифіковано власників техніки, яку використовували під час злочину. Наразі триває робота зі встановлення осіб, причетних до правопорушення.

За такі дії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Слідство триває.