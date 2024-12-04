Оперативники Тернопільщини викрили завербованих російськими спецслужбами паліїв

На Тернопільщині оперативники карного розшуку затримали двох мешканців Тернополя за умисний підпал приміщення сільської ради в селі Петриків. Як з'ясувалося, зловмисники діяли на замовлення російських спецслужб.

Інцидент стався в ніч із 29 на 30 листопада. Зловмисники розбили вікно сільради, облили приміщення легкозаймистою рідиною та підпалили. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Поліцейські розпочали пошуки виконавців.

Паліями виявилися двоє 20-річних мешканців Тернополя. Один із затриманих – уродженець Маріуполя, інший – родом із Підволочиська. У Тернополі чоловіки проживали на орендованих квартирах.

За словами начальника управління карного розшуку Михайла Шмиглика, обидва підозрювані співпрацювали з російськими спецслужбами, які завербували їх через телеграм-канал. Підпал сільської ради був їхнім "тестовим завданням".

У телефонах затриманих знайшли детальні інструкції замовників щодо підпалів інших об’єктів, включно з: поштовими відділеннями, трансформаторними підстанціями, автомобілями військових і ТЦК. Також планувався схід вантажного поїзда з колії.

Завдяки злагодженій роботі оперативників, за підтримки спецпідрозділу КОРД та СБУ, зловмисників затримали. Їм оголошено підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення чужого майна шляхом підпалу). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Затриманим загрожує до 10 років ув’язнення. Процесуальне керівництво у справі здійснює Тернопільська окружна прокуратура.