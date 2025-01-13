На дорогах Тернопільщини: чотири ДТП за вихідні, 11 постраждалих

На дорогах Тернопільської області зафіксували чотири дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких травми отримали 11 осіб.

Одна аварія сталася у п'ятницю, 10 січня, а ще три – в неділю, 12 січня. Усі потерпілі звернулися до медиків із травмами різного ступеня тяжкості.

10 січня на трасі Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка зіткнулися Subaru Forester та Chevrolet Lacetti. Попередньо встановлено, що водій Chevrolet виїхав на зустрічну смугу, що призвело до аварії. У лікарню доставили обох водіїв і двох пасажирів.

12 січня близько 12:20 поблизу села Ангелівка сталося зіткнення автопоїзда DAF з вантажівкою MAN TGX. Внаслідок удару водій DAF отримав серйозні травми і був госпіталізований до реанімації.

Ще одна аварія сталася біля села Смиківці о 12:45. Водій Mercedes Sprinter, розвертаючись, зіткнувся з Renault Duster. Кермувальник позашляховика отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований.

Найбільше постраждалих було внаслідок ДТП біля села Посухів на трасі "Бережани-Підгайці". Тут не розминулися Opel Astra та Subaru Outback. Водій Opel, за попередньою інформацією, виїхав на зустрічну смугу. У результаті зіткнення п’ятеро людей – водії та пасажири обох автомобілів – отримали травми та були доставлені до лікарні.

Усіх водіїв перевірили на вміст алкоголю в крові. Слідчі з’ясовують обставини кожної ДТП.