У Тернополі викрили організовану групу наркодилерів

До 12 років ув'язнення загрожує сімом мешканцям Тернопільщини, які у складі організованої злочинної групи займалися розповсюдженням наркотиків.

Поліція звинувачує їх у незаконному придбанні, зберіганні, транспортуванні та продажу особливо небезпечних наркотичних і психотропних речовин.

За даними слідства, наркобізнес у Тернополі організував місцевий житель ще на початку 2024 року. Він створив інтернет-магазин, через який замовляв і продавав заборонені речовини гуртовими партіями. Спочатку "бізнесмен" керував лише одним Telegram-каналом, але з розширенням діяльності залучив до справи товариша, подругу та ще трьох помічників, відкривши додатковий магазин.

Замовлення приймалися через інтернет. Далі наркотики відправляли поштою або розповсюджували через "закладки". Клієнтами групи були мешканці Тернопільської та Хмельницької областей, а асортимент включав канабіс, амфетамін та солі PVP. Щомісяця ділки реалізовували близько 2000 доз наркотиків, заробляючи майже мільйон гривень.

Протиправну діяльність припинили співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Тернопільській області спільно зі слідчими та оперативниками, за підтримки спецпризначенців КОРД. Загальна вартість вилучених наркотиків і майна становить близько 2 мільйонів гривень.

Усіх учасників групи затримали та помістили під варту без права внесення застави. Слідство встановило їхню причетність до розповсюдження наркотиків (ч. 3 ст. 307 ККУ). Організатора та одного зі спільників додатково звинувачують у відмиванні доходів (ч. 1 ст. 209 ККУ). Двом іншим фігурантам інкримінують схиляння до вживання наркотиків (ч. 2 ст. 315 ККУ), а одному – організацію місць для незаконного вживання наркотиків (ст. 317 ККУ).

Зібрані докази передано до суду під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.