Порушення ПДР призвели до трьох аварій на Тернопільщині 30 січня

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30 січня на дорогах Тернопільської області сталося три дорожньо-транспортні пригоди. Основною причиною аварій стало порушення правил дорожнього руху.

Перша подія трапилася в селі Підгороднє, де водій автомобіля BMW 318 повідомив поліцію про наїзд на пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці. Чоловік отримав медичну допомогу на місці без госпіталізації. Під час перевірки з’ясувалося, що водійка Chevrolet Aveo, яка рухалася позаду, не змогла вчасно загальмувати і вчинила зіткнення з BMW.

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Інша аварія сталася в Чорткові, де на дорозі зіткнулися автомобілі Volkswagen Caddy і Skoda Octavia. Внаслідок удару водійка Skoda Octavia була госпіталізована до неврологічного відділення.

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Третя ДТП сталася в Тернополі на вулиці Петлюри, коли автомобіль Audi A4 збив пішохода 1973 року народження. Потерпілого, який був без свідомості, доставили до реанімаційного відділення.
У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на алкоголь. Ведеться перевірка і вирішується питання про внесення фактів до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
 

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