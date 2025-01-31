На Тернопільщині продавали "імунітет" від призову: як працювала схема

На Тернопільщині викрили схему фальшивих повісток, яка допомагала ухилянтам уникати призову.

Фігурантом справи став колишній працівник територіального центру комплектування (ТЦК) зі Зборівщини. Після звільнення він незаконно виніс бланки повісток із печаткою та організував схему їх підробки.

До нього зверталися через знайомих, щоб отримати підроблену повістку. У документ вписували ім’я замовника, і впродовж місяця його не могли повторно викликати до ТЦК. Це дозволяло ухилянтам вільно пересуватися територією України. Після закінчення терміну дії повістки зловмисник пропонував оформити нову.

Грошей одразу не вимагав, але наголошував, що за послугу доведеться розрахуватися.

Правоохоронці затримали його під час передачі чергової повістки. Чоловік зізнався у скоєному. Йому вже повідомили про підозру за частинами 1 і 3 статті 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів, вчинене повторно. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Триває слідство, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.