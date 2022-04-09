У Тернополі вночі демонтували пам'ятник Пушкіну

Лише нещодавно в Тернополі реєстрували петицію про демонтаж пам'ятника російського поета Олександра Пушкіна на тлі російської агресії в Україні. В Мукачево нещодавно його пам'ятник демонтували. Сьогодні його вже немає і в Тернополі, пише сайт «0352 .ua».

Вранці тернополяни, які проходили по центральних алеях міста звернули увагу, що постамент, де раніше стояв пам'ятник Пушкіну, зараз порожній. Його вночі демонтували комунальні служби.

Про це на своїй сторінці повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал: «Тернопіль - без пам’ятника Пушкіну. Ця ініціатива вже обговорювалася не один рік. Пушкін не мав жодного стосунку до Тернополя, як і більшість російських письменників, композиторів та інших. Побачивши всі звірства росії, в Тернополі немає більше місця російським і радянським пам’ятникам».