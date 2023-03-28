Тернополян та гостей міста запрошують на благодійний концерт

31 березня о 18-ій годині відбудеться благодійний захід "Сила народу" в ПК "Березіль" у Тернополі для збору коштів на вантажівки для бригади НГУ "Азов". Чудові пісні та гарний настрій глядачам подарують гурти:
ОТ VINTA
TaRuta
Лісапетний Батальйон
співак, засновник гуртів «Форте» та «DZIDZ'off» Лесик Сам
гурт "Світозари"
гурт "Баби"
дует "Окрилені"
співаки:
Василь Хлистун
Володимир Вермінський
TaRuta
Лісапетний Батальйон
співак, засновник гуртів «Форте» та «DZIDZ'off» Лесик Сам
гурт "Світозари"
гурт "Баби"
дует "Окрилені"
співаки:
Василь Хлистун
Володимир Вермінський
Ведучий програми - Юрій Шкільняк.
Під час заходу відбудеться благодійний аукціон!
Організатори: Благодійний фонд "Покрова". Захід відбудеться за підтримки міського голови Тернополя Сергія Надала.
Купити квитки на благодійний захід "Сила народу" можна за посиланням: https://ternopol.karabas.com/.../blagodijnij.../order/