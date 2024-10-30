Шахрайство з дровами: жінка втратила 4800 гривень через аферистів

У Кременецькому районі поліцейські відкрили кримінальне провадження після того, як 44-річна жінка повідомила про шахрайство.

Потерпілою стала місцева мешканка, яка вирішила купити дрова за вигідною ціною. Знайшовши оголошення в одному з месенджерів, вона зв’язалася з продавцем і без вагань перерахувала 4800 гривень. Після того, як гроші були переведені на банківський рахунок, шахрай перестав відповідати на повідомлення та видалив усю переписку. Жінка так і не отримала обіцяний товар.

Слідчі ведуть розслідування за частиною 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України і проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення злочинця.