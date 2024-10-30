Суспільство Ранкова ДТП у Великій Березовиці Сьогодні близько 6 ранку в селищі Велика Березовиця Тернопільського району сталася дорожньо-транспортна... Більше ...

Суспільство Тернопільські захисники отримують підтримку: нові виплати на лікування На засіданні виконавчого комітету було ухвалено рішення про надання одноразової грошової допомоги на... Більше ...

Культура У Тернопільській громаді стартує щорічний конкурс "Різдвяне диво" Вже зовсім скоро у Тернопільській громаді стартує щорічний конкурс «Різдвяне диво». Його метою є... Більше ...

Суспільство У Борщові поліцейські затримали водія з переробленим пістолетом у салоні 29 жовтня у місті Борщів під час зупинки водія автомобіля ВАЗ 2106 через порушення правил дорожнього руху... Більше ...

Суспільство На Тернопільщині вилучили незаконну деревину Правоохоронці виявили та вилучили майже 5 кубометрів деревини, яку перевозив водій без належних... Більше ...

Економіка Тернополянам розкажуть, як розпочати власну справу Запрошуємо всіх, хто бажає, приєднатися до тренінгу «Стартуй Кар’єру», на якому учасники отримають корисні... Більше ...