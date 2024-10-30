Ранкова ДТП у Великій Березовиці

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Сьогодні близько 6 ранку в селищі Велика Березовиця Тернопільського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Mercedes-Benz Sprinter та Jeep Grand Cherokee.

Внаслідок зіткнення Jeep викинуло на узбіччя, де він перекинувся. На щастя, обійшлося без постраждалих.

На місці події працювали співробітники поліції. Один із водіїв отримав адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).

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