На війні поліг захисник з Тернопільщини

Ще одна втрата: на війні загинув військовий Слобода Андрій Михайлович з села Сарачуки.

Про це повідомили у Саранчуківській громаді, пише сайт 0352.ua.

"Саранчуківська сільська територіальна громада сумує з приводу смерті захисника України, учасника АТО, жителя с. Саранчуки, Слободи Андрія Мирославовича, 24.12.1973 р.н. Його життя обірвалось 23 вересня 2024 року. Схиляємо голови в скорботі, висловлюємо співчуття мамі, дружині, сину, невістці, онучці, братам і сестрам, всім рідним і близьким! Нехай душа покійного знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають. Вічна пам’ять нашому захиснику", - повідомили у громаді.

Похорон - 28 вересня, о 12. 00. год. у селі Саранчуки.