Успішна робота ППО в Тернопільській області

Сьогодні, 27 січня 2025 року, під час нічної повітряної тривоги сили протиповітряної оборони продемонстрували ефективність у захисті Тернопільської області.
За попередньою інформацією, 27 січня 2025 року, під час повітряної тривоги з 00:28 до 06:25, у межах Тернопільської області силами ППО було збито два ворожі БПЛА (дрони-камікадзе). Місця падіння уламків встановлюються. Попередньо – район м. Бучач та м. Бережани.
Інформація підтверджена з офіційного Telegram-каналу Тернопільської обласної військової адміністрації.