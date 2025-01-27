Успішна робота ППО в Тернопільській області

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Сьогодні, 27 січня 2025 року, під час нічної повітряної тривоги сили протиповітряної оборони продемонстрували ефективність у захисті Тернопільської області.

За попередньою інформацією, 27 січня 2025 року, під час повітряної тривоги з 00:28 до 06:25, у межах Тернопільської області силами ППО було збито два ворожі БПЛА (дрони-камікадзе). Місця падіння уламків встановлюються. Попередньо – район м. Бучач та м. Бережани.
Інформація підтверджена з офіційного Telegram-каналу Тернопільської обласної військової адміністрації.
 

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